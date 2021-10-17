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Günyüzü'nden eşsiz sonbahar manzaraları

Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde bulunan mesire alanında sonbahar ile birlikte ortaya çıkan eşsiz manzaralar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde bulunan mesire alanında sonbahar ile birlikte ortaya çıkan eşsiz manzaralar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Günyüzü ilçesine bağlı Gümüşkonak Mahallesi'nde yer alan Ilıca Mesire Alanı, sonbaharın etkisiyle ortaya çıkan renk tonlarıyla görenleri hayran bıraktı. Doğanın dönüşümünün başlamasıyla yere dökülen kahverengi yapraklar, adeta toprağın üzerini örttü. Alanı ziyarete gelen vatandaşlar, gördükleri kartpostallık manzaraları fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirdi. Doğayla bütünleşen renk cümbüşlerinin ortaya çıktığı alanı görenler, kış aylarına girmeden tablo gibi görüntülerle huzur buldu.

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