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Günyüzü'nün meşhur 'Düvelek' kavunu tezgahlarda yerini aldı

Günyüzü ilçesinin ünlü ’Düvelek’ kavunu tezgahlarda yerini aldı.

Günyüzü ilçesinin ünlü 'Düvelek' kavunu tezgahlarda yerini aldı.


Eskişehir'in en ünlü kavunu olan ve Günyüzü ilçesinde yetişen Düvelek kavunu, lezzeti ile tanınıyor. İlçede üreticilik yapan Hamdi Küçükyapan "Her yıl olduğu gibi bu yıl da kavunumuzu yetiştirdik. Esas geçim kaynağı tarım olan ilçemizde toptan pazarlama imkanları kısıtlı olduğundan, artık eskisi gibi kavun yetişmiyor. Kuraklık olsa dahi çiftçilerimiz bilinçsiz sulama yapmadığı için, kavun hastalıksız ve tatlı oluyor. Tüm müşterilerimizin Günyüzü görmesini dilerim" dedi.

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