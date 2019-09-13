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Günyüzü'nün tarihi mekanları otel duvarına resmedildi

Günyüzü’nün Çarşı meydanında bulunan ve tadilatı devam eden otel binasının duvarına ilçenin tarihi yerlerinin resimleri çizildi.

Günyüzü'nün Çarşı meydanında bulunan ve tadilatı devam eden otel binasının duvarına ilçenin tarihi yerlerinin resimleri çizildi.


Günyüzülü sanatçı Duran Çetin tarafından duvara çizilen resim gören vatandaşlar tarafından büyük ilgi topladı. Resimleri yapılan yerler, 1819 rakımıyla zirvesinde askeriye bulunan Arayıt Dağı, Kavuncu mahallesinde bulunan Kurtuluş Savaşı dönemine ait Sakarya Köprüsü ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Kavuncu Göleti, Kayakent mahallesinde bulunan Roma dönemine ait Çukur Çeşme, Gümüşkonak mahallesinde bulunan Roma dönemine ait Kilise ve 600 yıllık Yaslı Ardıç, Gecek mahallesinde bulunan Selçuklu Devleti dönemine ait camii duvara resmedildi.

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