Güpegündüz elektrik israfı pes dedirtti

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, Eskişehir'de bazı işletmelerin gündüz vakitlerinde mekânlarını daha şık göstermek amacıyla yaptıkları ışıklandırmanın israf olduğunu belirterek, "İsraf edilen elektriğin hepimizin cebinden çıktığı unutulmamalıdır" diye belirtti.

Güpegündüz yapılan ışıklandırmaların elektrik israfına neden olduğunu düşünen vatandaşlar, israf konusunda bilinçli olunmasını istiyor. Türkiye İsrafi Önleme Vakfı'nın (TİSVA) hazırladığı rapora göre bir yılda milli gelirin yüzde 15'ine denk gelen yaklaşık 555 milyar lira değerinde kaynak israf ediliyor. Enerji, meyve-sebze, ekmek ve su gibi temel ihtiyaçlarda israf her geçen gün artıyor. Eskişehir'de bazı işletmeler de israf verilerine aldırış etmeden gündüz vakitlerinde süslü lambalar yakarak mekânlarını şık göstermeye çalışıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TÜKDES Genel Başkanı Süleyman Bakal, gündüz yanan işletme ve sokak lambalarıyla ilgili şikâyetlerin arttığını söyledi. Enerji konusunda savurgan davranılmaya devam edildiği takdirde enerji ithalatının artacağını söyleyen Bakal, "Birçok ticarethanede, kafe gibi çeşitli yerlerde gereksiz yere yanan elektrikler mal ve hizmetlere fahiş fiyat olarak yansıyor. Gün geçmiyor ki gündüz yanan sokak lambalarından şikâyet olmasın. Ülkemizin cari açığının önemli bir bölümünün oluşturan enerji ithalatı, savurganlık bu şekilde devam ederse daha çok artar. İsrafı gören tüketiciler feryat ediyor. Tüketiciler, israfın elektrik faturasına yansıtılıp yansıtılmadığını merak ediyor. Aynı şekilde resmi dairelerde gündüz yanan elektriklerde tasarrufa hiç riayet edilmemesi tepkilere neden oluyor. İsraf edilen elektriğin hepimizin cebinden çıktığı unutulmamalıdır" diye konuştu.