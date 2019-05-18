Eskişehir Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği tarafından düzenlenen "Milli Mücadelenin 100. yılı nedeniyle Varol Alkılıçgil Objektifi'nden Gürbüz Oğuzlar anısına 19 Mayıs Bayram Fotoğrafları sergisi" Espark sergi alanında açıldı.

Resmi bayramlarda yıllarca görev alan ve yakın zamanda vefat eden Beden Eğitimi Öğretmeni Gürbüz Oğuzlar anısına açılan fotoğraf sergisinde 1989-2011 yılları arasında farklı yıllarda çekilen 40 adet 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı fotoğrafları yer aldı. Gazeteci ve fotoğraf sanatçısı Varol Alkılıçgil'in objektifinden çıkan fotoğrafların yer aldığı sergi iki gün açık kalacak.

Serginin açılışında Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Gürbüz Oğuzlar'ın eşi Dilek Oğuzlar ve çok sayıda öğretmen katıldı. Eskişehir Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği Başkanı Aytaç Hokkaömeroğlu katılımcılara teşekkür ederken, Beden Eğitimi Öğretmeni Gürbüz Oğuzlar, "Hocamızın bayramlarda emeği çok fazlaydı. Kendisini rahmetle anıyoruz" dedi.