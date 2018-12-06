İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gürleyik kışı renkleriyle karşıladı

Eskişehir’de doğal güzellikleri ile dikkatleri üzerine çeken Gürleyik Çayı, rengarenk çehresiyle kış mevsimini karşıladı.

Eskişehir'de doğal güzellikleri ile dikkatleri üzerine çeken Gürleyik Çayı, rengarenk çehresiyle kış mevsimini karşıladı.


Mihalıççık ilçesine bağlı Gürleyik Mahallesinde bulunan Gürleyik Çayı ve Şelalesi, bölgenin en önemli turizm merkezleri arasında yer alıyor. Böyle, özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistleri kendine çekiyor. Son dönemlerde yapılan reklam ve tanıtım faaliyetlerinin ardından Türkiye'nin pek çok yerinden görülmeye gelinen Gürleyik, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler tarafından tercih ediliyor. Sürekli akan suyu berraklığıyla kendisine hayran bırakırken, bölge de sonbaharın eşsiz renkleri arasında kış mevsimini karşıladı. Gün geçtikçe soğuyan havaya rağmen hala rengarenk yapraklar dallarında dururken, yere düşenler de renkli manzaralar oluşturuyor. Sonbahar mevsiminin sona ermesinin ardından da sarı, yeşil, kahverengi, kızıl gibi eşsiz renklere bürünen yeşil örtü, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.