Gürleyik'teki Hacı Halit Ağa Konağı ve Hamamı yıkılmak üzere

Jale Nur Süllü, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019 bütçe görüşmelerinde dile getirdiği Mihalıççık Gürleyik'te bulunan tarihi Hacı Halit Ağa Konağı ve Hamamı için, “Eskişehir ve ülkemiz için önemli olan bir değer bürokrasiye kurban edilmemelidir” dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Dr. Jale Nur Süllü, Bakanlık tarafından Hacı Halit Ağa Konağı ve Hamamı'nın kamulaştırılmasının başladığını belirtilerek, kamulaştırma bedeli için tescil ve tespit davası açıldığını, mahkemece taşınmazlar için 114 bin 397 TL kamulaştırma bedeli ödendiği ve yargı sürecinin tamamlanmasının ardından Maliye Hazinesi adına tescil ve Bakanlık tahsislerinin gerçekleştirilerek yatırım çerçevesinde onarımının değerlendirileceği bilgisinin tarafına yazılı olarak iletildiğini belirtti. Süllü, Mihalıççık Asliye Hukuk Mahkemesinde 24 Temmuz 2017 tarihinde açılan davanın 27 Haziran 2018 tarihinde sonuçlandığına ve geçen sürede Kültür ve Turizm Bakanlığının onarım için bütçe ayırmadığına dikkat çekti.

Gürleyik'te bulanan tarihi konağın hamam tarafındaki duvarının yıkılmak üzere olduğunu ve çökmesi halinde altı odası, iki salonu ve işlemeli tavanlarının yok olacağına dikkat çeken Süllü, “Tarihi yapı yok olmadan Bakanlık 2019 yatırım planına Hacı Halit Ağa Konağı ve Hamamı'nı alarak onarımını yapmalı, onarım öncesinde ivedi olarak yıkılmak üzere olan duvarlar için önlem almalıdır. Eskişehir ve ülkemiz için önemli olan bir değer bürokrasiye kurban edilmemelidir” dedi.