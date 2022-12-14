Güvercin çalmak için girdiği evin sahibi öldürmüştü, tutuklandı

Eskişehir'de güvercin çalmak için girdiği evin sahibini tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen 19 yaşındaki şahıs tutuklandı.

Tepebaşı ilçesi Şarhöyük Mahallesi Kale Sokak'ta bulunan müstakil eve güvercin çalmak için giren 19 yaşındaki Neşat T., ev sahibi Hüseyin Pınar tarafından fark edildi. Yaşanan arbedenin ardından yanında taşıdığı silah ile evli ve 2 çocuk babası Hüseyin Pınar'ı 3 yerinden vurarak öldüren Neşat T., olay yerinden kaçtı. Cinayet şüphelisi Neşat T., polis ekiplerinin bin 250 saatlik güvenlik kamerası incelemesinin ardından Fevziçakmak Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 6 arkadaşı ile birlikte adliyeye sevk edilen Neşat T., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Arkadaşları ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.