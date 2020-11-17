Güz dönemi için kayıtlar başlıyor

Kurslar, pandemi dolayısıyla kısıtlı kontenjanda ve koronavirüs önlemleri çerçevesinde açılacak.

Tepebaşı Belediyesi, her yıl on binlerce kişinin faydalandığı ve 3 noktada hizmet veren Gençlik Merkezleri ile gençlerin gelişimine destek olmayı ve geleceklerine katkı sağlamayı sürdürüyor. Gençlik Merkezleri tarafından gerçekleştirilecek 2020 Güz Dönemi Kursları için de kayıtlar online olarak, 20 Kasım tarihinde saat 12.00'de gerçekleştirilecek. Yüz yüze gerçekleştirilecek kurslar kapsamında İngilizce speaking, photoshop, temel oyunculuk, gitar (2 grup), temel bateri, uzun sap bağlama (2 grup), dans ve tiyatro kursları gençler ile buluşacak. Pandemi süreci dolayısıyla kursların planlaması, virüsle mücadele kurallarına göre hazırlandı ve kontenjanlar da derslik ve salonların fiziki yapısına göre belirlendi.

Kayıt kuralları

Gençlik Merkezleri 2020 Güz Dönemi Kursları için kayıt kuralları da açıklandı. Kayıt için Gençlik Merkezleri'nin sosyal medya hesaplarından (facebook.com/esktgm) bir gönderi yayınlanacak. Gönderide her kurs için farklı bir kayıt formu bulunacak. Ayrıca pandemi sürecinden dolayı ekstra kontenjan açılamayacağı için belirtilen kontenjan kadar kayıt alınacak. Kesin kurs listesi ise kayıtların ertesi günü sosyal medya hesaplarından yayınlanacak. Ayrıca enstrüman kurslarında katılımcılar kendi enstrümanlarını getirecek.