Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinden ‘ruhu besleyen' eserler

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi son sınıf öğrencilerinin eserlerinden oluşan 2018-2019 Mezuniyet Sergisi, Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu'nda düzenlenen tören ile sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Etkinliğe, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, Prof. Dr. Güler Günsoy, Prof. Dr. Selim Başar ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Rahmi Atalay'ın yanı sıra fakülte öğretim elemanları ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, öğrenci ve öğretim elemanlarının büyük özveri ile hazırladıkları çalışmalardan oluşan serginin, ruhu besleyen eserler ortaya çıkardığını ifade ederek emeği geçen herkesi tebrik etti.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Rahmi Atalay ise mezuniyet sergilerinin öğrencilerin başarılarını taçlandıran, ailelere en kıymetli anları yaşatan etkinliklerden biri olduğunu belirttiği konuşmasında, “Bizim için mezuniyet sergileri, fakültemizin kuruluşundan bu yana yaşadığımız en önemli anları oluşturmaktadır. Mezuniyet sergilerimiz birer bayram havasında geçmektedir. 4 yıl boyunca eğitim alan öğrencilerin bu dönem sonunda ortaya koydukları eserler, doğal olarak bizim için değerli oluyor. Bugüne kadar 2 bin 661 kişiyi mezun ettik. Bugün de 2018-2019 mezunlarımızı gururla uğurluyoruz. Ulusal ve uluslararası alanda nitelikli sanatçılar yetiştirebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Amacımız yaşadığı topluma duyarlı, değerlerine sahip çıkan sanatçılar yetiştirebilmek. Öğrencilerimize, üniversitemize de adını veren Anadolu'nun zenginliklerinden beslenmelerini tavsiye ediyorum. Sanatçının öncelikle, yaşadığı coğrafyanın değerini anlaması ve kavraması gerektiğini düşünüyorum” cümlelerine yer verdi.

Sergi hakkında görüşlerini dile getiren Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Öğr. Gör. Cemalettin Yıldız, "Serginin bir bölümü Grafik Bölümü öğrencilerinin çalışmalarından oluşuyor. Bu yıl 19 öğrencimiz mezun oldu. Bu sergi öğrencileri birçok yönden geliştiriyor. Sergiyi hazırlayan öğrenciler, bitirdikleri işleri sunmayı, sergilemeyi başka bir ifade ile sürecin pazarlama boyutunu da öğreniyorlar. Diğer öğrenci arkadaşlarına grafikle ilgili ipuçları veriyorlar. Sanatın, eğitici ve öğretici yönünü izleyiciye aktarıyorlar. Bu nedenle eserlerimizin ilgi görmesi bizi mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

Sergi kapsamında eserlerini sanatseverlerin beğenisine sunan Fatih Güney ise, “Yeterince değer görmediğini düşündüğüm Dede Korkut Hikayeleri'ni kendi illüstrasyon dilim ile yeniden yorumladım. Dede Korkut, Türk destanlarının en önemlilerinden biridir. Buna rağmen, yaptığım araştırmada Dede Korkut Destanı'na ilişkin geniş bir görsel içeriğin olmadığını fark ettim. Bunun üzerine 6 illüstrasyon hazırladım. Bu sergi, iş hayatına hazırlanmamızda bize özgüven sağlıyor. Eserlerimizin ilgi görmesi ve beğenilmesi kendimizi iyi hissetmemize neden oluyor” dedi.

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2018-2019 Mezuniyet Sergisi, 13 Eylül tarihine kadar fakültenin sergi salonlarında sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.