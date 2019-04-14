Hacivat ve Karagöz ilk defa sinema perdesinde

Eskişehirli ailelerin de akın ettiği gölge oyununa çocuklar interaktif olarak katıldı.

Hastavuk AŞ, hazırlanan proje dahilinde Karagöz-Hacivat'ı sinema perdesine taşıdı. Uzun yıllardır gölge oyunu perdesinde Karagöz-Hacivat'a hayat veren sanatçı Nevzat Çiftçi'nin sergilediği oyun, teknoloji yardımıyla sinema perdesine aktarıldı. Eskişehir Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'ndeki gölge oyununu protokolle birlikte yüzlerce çocuk izledi. Miniklerin ve büyüklerin ilgiyle izlediği gösteride Karagöz ve Hacivat ikilisinin birbirine muzip şakaları, Hacivat'ın kıvrak zeka ürünü sorularına karşı Karagöz'ün verdiği esprili cevaplar çocuklara neşeli dakikalar yaşattı.

“Hacivat ve Karagöz yollarda”

Kültürel değerlerden Hacivat ve Karagöz'e sahip çıkmak ve gelecek nesle de aktarmak istediklerini belirten Hastavuk AŞ Halkla İlişkiler Müdürü Bircan Özkan, ilk kez bunu sinema perdesine uyarladıklarını aktardı. Özkan, “Kültürel mirasımız olan Hacivat ve Karagöz'e sahip çıkmak ve bu iki değeri gelecek nesillere daha iyi anlatabilmek, daha iyi aktarabilmek ve yaşatabilmek adına bir proje geliştirdik. Bu projemizde Karagöz ve Hacivat'ı hayali perdeden çıkartıp dev sinema perde ekranında göstererek daha kalabalık gruplarla paylaşmayı amaçladık. Bu bağlamda Hacivat ve Karagöz'ü interaktif canlı sinema olarak bir ilki gerçekleştirmenin gururu içerisindeyiz. Bursa'da yapmış olduğumuz etkinlikler sonrasında ‘Karagöz Yolda' oyunu ile turnemizin ilk durağı Eskişehir oldu. Eskişehir bizim için çok önemli bir şehir. Çünkü, yıllardan beri üretim yaptığımız, istihdam oluşturduğumuz bir şehir. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e, Yener Büyükerşen'e, Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt olmak üzere en büyük teşekkürü bu oyuna hak ettiği değeri ve ilgiyi gösteren Eskişehir halkınadır” dedi.

"Bu Türkiye'de ya da dünyada aslında ilk kez yaptığımız bir şey"

'Karagöz Yolda' oyununun yazarı Nevzat Çiftçi ise, yaklaşık 3 senedir bu proje ile uğraştıklarını anlattı. Geleneksel oyunların seyirci ile birlikte oynandığında tadının çıktığını aktaran Çiftçi, “Karagöz, biliyorsunuz geleneksel gölge oyunu olarak zaten ben onu tarif ederken ‘nefes alıp vermek gibidir' derim. Yani aldığını seyirciye verirsin. Seyirciyle birlikte oynandığı zaman tadı veya güzelliği ortaya çıkar. Biz de bunu bir tık daha ileri götürerek interaktif dediğimiz çocuklarla, büyüklerle de tabii, sanki sokaktaymışız gibi o ortamı ve salonu paylaşarak oynuyoruz. Biraz sonra da şahit olacaksınız. Oyun çocuklarla ya da seyirciyle birlikte bir sokaktaymış gibi ya da bir oyun alanındaymış gibi oynanıyor. Ya da seyirci de sahnede perdenin içine girerek oynuyor diyelim. Bu Türkiye'de ya da dünyada aslında ilk kez yaptığımız bir şey. Sponsorumuz Hastavuk'un buna katkıları çok büyük. Yapılan şey seyirciyi tabii ki böyle bir salonda da çünkü zaten sinema perdesinin ilk ayağı olarak bilinir Karagöz. Biz de o ayağı burada canlandırıyoruz. Arkada canlı olarak oynadığımız oyun canlı olarak perdede seyirciye yansıyacak. Seyirciyle birlikte oynanacak” diye konuştu.