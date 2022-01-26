İhlas Haber Ajansı

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Hafif ticari araç yüksek gerilim direğine çarptı, 2 kişi yaralandı

Eskişehir-Sarıcakaya karayolu üzerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği hafif ticari araç kontrolden çıkarak yüksek gerilim direğine çarptı.

Kazada sürücü ve araçtaki 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Eskişehir-Sarıcakaya karayolu Hekimdağ Geçidi yakınlarında meydana geldi. 35 AU 7520 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kar yağışı ve buzlanmanın da etkisiyle yoldan çıkarak yol kenarında bulunan yüksek gerilim direğine çarptı. Sürücü ve yanındaki yolcu kazada hafif yaralanırken, araçta maddi hasar meydana geldi.

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