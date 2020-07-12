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Hafta sonları artık sesiz geçiyor

Her hafta sonları ney dinletisi ve ilahi sesleri ile coşkunluk yaşayan Eskişehir Mevlevihanesi, Korona Virüsü (COVİD-19)’undan dolayı sessizlikte kaldı.

Her hafta sonları ney dinletisi ve ilahi sesleri ile coşkunluk yaşayan Eskişehir Mevlevihanesi, Korona Virüsü (COVİD-19)'undan dolayı sessizlikte kaldı.


Eskişehir Kurşunlu Cami ve Külliyesi içerisinde yer alan Eskişehir Mevlevihanesi, daha önce her hafta sonu çeşitli programlarla coşkunluk yaşarken şimdi Korona Virüsü (COVİD-19) salgınından dolayı en sessiz ve sedasız dönemini yaşıyor. Ayrıca Mevlevihanenin sema salonunda her ayın ilk Pazar gününde yapılan sema programı da salgından dolayı kaç aydır yapılmaması sevenlerin gönlünde hasret bıraktı. Sema programı Ağustos ayının ilk pazarında yapılması beklenir.

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