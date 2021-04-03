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Hafta sonu parklar köpeklerini gezdiren vatandaşlara kaldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanan Eskişehir’de parklar, köpek gezdiren vatandaşlara kaldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanan Eskişehir'de parklar, köpek gezdiren vatandaşlara kaldı.


Yaşanan vaka artışlarıyla birlikte haritada rengi turuncudan kırmızıya dönen Eskişehir'de hafta sonu yasakları geri getirildi. Kısıtlamalarla birlikte sokaklar ve caddelerdeki sakinlik göze çarparken parklar, köpek sahiplerine kaldı. Kalabalık vatandaş gruplarının yokluğunda köpeklerini gezdirmek için parklara giden hayvan sahipleri dikkat çekti.

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