Hakan Aysev sevenleriyle bir araya geldi

ECE Türkiye tarafından yönetilen Espark Alışveriş Merkezi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Hakan Aysev konseriyle kutladı.

Eskişehir'in sosyal ve kültürel yaşamının cazibe merkezi olan Espark Alışveriş Merkezi, Cumhuriyet'in 96'ncı yılını Hakan Aysev konseri ile kutladı. Aysev, Espark AVM'de gerçekleşen konserde ünlü tenor şarkılarını Cumhuriyet Bayramı ve Espark'ın 12. yıl dönümü kutlamaları kapsamında özel olarak seslendirdi. Birçok eseri sevenleriyle birlikte söyleyen Aysev, şarkılarla konseri izleyenlere uzun süre akıllardan silinmeyecek bir akşam yaşattı.