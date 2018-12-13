Hakan Cırıt'i ilk kutlayanlar imam hatipli öğrenciler oldu

Düzenlenen gezi kapsamında Edirne'ye giden Eskişehir Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Eskişehir'e tayin edilen Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt ile bir araya gelip yeni görevi için tebrik ettiler.

Lise öğrencileri, Gençlik Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında "Mimar Sinan Camilerindeki Geometriye Yolculuk" isimli proje doğrultusunda Mimar Sinan'ın inşa ettiği camileri ziyaret etmek için Edirne ve İstanbul'a gittiler. Gezinin birinci aşamasını Edirne ziyaretiyle gerçekleştiren öğrencileri Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt konuk etti. Hakan Cırıt, öğrencilerle sohbet edip proje ve ziyaretleri hakkında bilgiler aldı. Öğrenciler de Hakan Cırıt'i, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanmasından dolayı kutladılar.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt; ''Öğrencilerimizin bu ziyareti bizleri memnun etti, öğrencilerimize bu güzel ve anlamlı bir proje çalışmalarında başarılar diliyorum, bu sayede iki mutluluğu bir arada yaşamış oluyoruz'' diye belirtti.

Projeye öğrencileriyle beraber katılan Eskişehir Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü İbrahim Akar ise; ''Edirne Milli Eğitim Müdürümüz Hakan Cırıt'in gösterdiği alaka ve destek bizleri ziyadesiyle memnun etti. Kendisinin Eskişehir İl Müdürlüğüne atanmasından ötürü tebrik etme fırsatı bulduk. Kendisine teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz'' dedi.

Öğrenciler Selimiye Camii, Bedesten Çarşısı, Eski Cami ve Darüşşifayı ziyaret edip projenin ikinci ayağı olan İstanbul'daki eserleri incelemek üzere akşam saatlerinde İstanbul'a hareket ettiler.