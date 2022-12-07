Hal Camii yıkım kararına tepkiler büyüyor

Eskişehir'de bazı sivil toplum kuruluşları temsilci ve üyeleri ile kalabalık bir vatandaş grubu, yıkılması gündemde olan Hal Camii önünde protesto gösterisi gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediye Meclisinde, Hal Camii'nin imar planında yol ve ticaret konut turizm alanında kalması nedeniyle yıkılması gündeme gelmişti. Bugün saat 14.00'da Hal Camii önünde toplanan kalabalık grup, yıkım kararına tepki gösterdi. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, gerçekleştirilen protestoya destek verdi. Cami önünde toplanan kalabalık, ‘Camime dokunma', ‘Hal Camii yerinde kalsın', ‘Belediye camimizden elini çek' şeklinde sloganlar attı.

“Hal Camii halkındır, tapusu millete aittir”

Eskişehir Kardeşlik Platformu Sözcüsü İlhan Köroğlu, yaptığı basın açıklamasında, “Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 17 Ekim 2022 tarihinde almış olduğu meclis kararıyla 1/5000 ölçekli imar değişikliği yapmış ve mevcut yerinde bulunan Hal Cami'sinin yerini ibadethane olmakta çıkartmıştır. Bu değişiklikle Hal Camii'nin imar planında yol, ticaret, konut ve turizm alanına isabet ettiği için yıkılacağını ve fabrikalar bölgesine yeni cami inşa edileceğini belirtmişlerdir. Hal Camii halkındır, tapusu millete aittir. Camimiz önemli bir yaşam alanıdır. Bizlere düşen yetkililer halden anlamaya davet etmektir ve Hal Camii'nin yıkılmasıyla ilgili alınan bu kararın ivedilikle iptal edilmesini istemek olacaktır. Tepebaşı Belediyesi yeni imar planında ibadethane olarak belirlenen başka bir bölgeye yeni bir cami inşa edileceğini açıklamış. Yapılacak yeni bir camiye bizlerin hiçbir itirazı olamaz, hatta buna destek bile veririz” ifadelerini kullandı.

“Hal Camii'ne dokunulmasına karşıyız”

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan ise basın açıklamasından sonra yaptığı konuşmada, “Tüm şehrin 1/5000'lik revizyon imar planlarının tekrar masaya yatırılırken biz ciddi anlamda isyan etmiş şehir adına bunun ne kadar büyük bir soruna dönüşeceğini anlatmıştık. Biz 1/5000'lik planlarına AK Parti meclis üyeleri olarak itiraz ettik ve dava açtık. Yine müftülük tarafından yapılan itirazlara da Büyükşehir tarafından ret cevabı geldi. Hal Camii'nin az önce açıklamada belirtildiği üzere hem cemaati yeterli hem de ciddi anlamda bir alana hitap etmektedir. Yenibağlar ve Eskibağlar bölgesindeki nüfus artışından kaynaklı mevcut belediyenin yapmış olduğu camiye de ihtiyaç var. Mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı ve Tepebaşı Belediyesi Başkanı bu meseleyi tekrar millet adına meclise tekrar getirmek zorundadır. Bu mesele oldu, bittiye getirerek çözülecek bir mesele değildir. Takipçisi olmaya devam edeceğiz o yüzden Hal Camii'ne dokunulmasına karşıyız. Allah'ın izniyle yıktırmayız” dedi.