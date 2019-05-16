Halı saha turnuvasında şampiyon Eğitim

Geleneksel Spor Şenlikleri kapsamında düzenlenen fakülteler arası halı saha futbol turnuvasının şampiyonu, Mühendislik Fakültesini finalde yenen Eğitim Fakültesi oldu.

Turnuvanın final maçında Eğitim Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi karşı karşıya gelirken müsabakaya ilk dakikalardan itibaren etkili başlayan taraf Eğitim Fakültesi oldu. Kısa paslarla rakip kaleye yaklaşmayı deneyen ve ceza sahası dışından attığı şutlarla üstünlük sayısı arayan Eğitim Fakültesi, maçın 13. dakikasında uzaktan çektiği şutla golü bulmayı başardı ve 1-0 öne geçti. Eğitim Fakültesi'nin golüne cevap vermekte gecikmeyen Mühendislik Fakültesi, maçın 14. dakikasında aradığı skoru bularak durumu 1-1'e getirdi.

İlerleyen dakikalarda rakip kaleyi her bulduğu fırsatta yoklayan Eğitim Fakültesi, maçın 25, 28 ve 43. dakikalarında topu ağlara göndermeyi başardı ve farkı üçe çıkardı. Maçta direncini kaybetmeyen Mühendislik Fakültesi, 53. ve 55. dakikalarda rakip takımın kalecisiyle karşı karşıya kalması sonucu 2 gol buldu ve skoru 4-3'e getirmeyi başardı. Maçın son dakikalarında umutlanan Mühendislik Fakültesine karşı Eğitim Fakültesinin cevabı gecikmedi. Maçın 57. dakikasında Eğitim Fakültesi, bulduğu gol ile maçı 5-3 kazandı ve turnuvanın şampiyonu oldu.

“Bahar kupalarının yeri bizim için oldukça önemli”

Maç sonunda görüşlerini dile getiren Eğitim Fakültesi Antrenörü Öğr. Gör. Barış Dinçer, 36. Geleneksel Spor Şenliklerine ilişkin olarak “Kampüste bu tür spor etkinliklerinin olması hem spor yapan öğrenciler için hem de izleyenler için keyif verici. Bu yüzden öğrencilerin enerjilerinin yüksek olduğu böyle bir dönemde, bahar kupalarının yeri bizim için oldukça öneml” dedi.

Şampiyon olmanın ayrı bir sevinci olduğunu belirten Dinçer, oynanan müsabakalara ilişkin, “Çok fazla hakem hataları yaşanmadı ve müsabakalar centilmenlik havasında geçti. Futbol temas gerektiren bir oyun bu yüzden saha içinde bazı atışmalar olsa da çoğu arkadaşımız bu tür etkinlikler sayesinde dostluklarını geliştiriyor” ifadelerini kullandı. Gelecek yıl yapılacak turnuvalara aynı şekilde hazırlanacaklarını dile getiren Öğr. Gör. Dinçer, turnuvaların daha heyecanlı hâle gelebilmesi için daha fazla katılımcının olması gerektiğinin altını çizdi.