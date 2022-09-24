‘Halı yıkanmaz' ibaresinin altında halılarını yıkadı

Eskişehir'de 'halı yıkanmaz' ibaresine rağmen, hayır için yaptırılan çeşmede halılarını yıkanması görenleri şaşırttı.

Odunpazarı İlçesi'nde halka açık olan ve hayırsever vatandaşlar tarafından yaptırılan çeşmede halıları yıkayan kadının rahatlığı pes dedirtti. Kadının çeşme üzerinde yazan ‘Aziz Kardeşim, hayır sahipler çam suyunu içilsin ve kullanılsın diye getirdi. Kesinlikle musluk altında ve önünde halı, kilim, çamaşır yıkamak yasaktır' yazılı tabelaya rağmen aldırış etmeden halılarını yıkaması dikkat çekti.