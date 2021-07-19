Halk çarşısında kalabalık çok, ancak satış yok

Eskişehir'in ünlü çarşılarından olan Yunus Emre Halk Çarşısı'nda kalabalık insan grupları ile arefe yoğunluğu yaşandı. Genellikle giyim üzerine dükkânların önlerinde kendilerine uygun ürün arayan vatandaşlar, tezgâhlar üzerindeki kıyafet ve ayakkabıları dikkatle incelerken bu kalabalık satışlara yansımadı.

20 yıldır aynı yerde kıyafet satışı yapan Seyfi Çekiç, satış açısından bakıldığında bu yılın da geçen yılki bayramlardan hiçbir farkının olmadığını ifade etti. Çarşıdaki kalabalığın işlere yansımamasına değinen Çekiş, insanların, günlük hayatta giyilen ucuz kıyafetlerin daha çok tercih edildiğini ifade etti. Konuyla alakalı Seyfi Çekiç, “Geçen bayram kısıtlamalardan dolayı çoğu yer kapalıydı. Bu bayram kısıtlamalar hafifletildi, fakat işlerde bir değişim olmadı. Hatta geçen yıldan daha da kötü diyebilirim. Evet, çarşı kalabalık, ama insanlar günlük kıyafetler almayı tercih ediyor. Yaz olması ve ekonomik nedenlerden dolayı daha çok şort, kısa kollu tişört gibi ürünler tercih ediliyor. Günlük kazancımız bundan dolayı düşük” dedi.