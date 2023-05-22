Halk Dansları Topluluğu tam not aldı

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla hazırladıkları gösteri ile izleyici karşısına çıktı.

Tepebaşı Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, düzenlenen gösteriler ile Eskişehirlilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde ücretsiz olarak düzenlenen gösteriye Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra Tepebaşı Belediye Meclis üyeleri, Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan ve vatandaşlar katıldı. Gösteride Tepebaşı Belediyesi Halk Dansları Topluluğu dans gösterileri ile beğeni topladı. Zeybek, Roman, Karadeniz bölgesi gibi yörelerden halk danslarının başarı ile sergilendiği gösteride, katılımcılar unutulmaz bir gece yaşadı. Öte yandan Çocuk Ritim Grubu da gecede gösteri yaparak beğeni topladı.

Gösteri sonunda sahneye çıkan Başkan Ataç gösteride emeği geçenleri kutlayarak, “Bu akşam gerçekten 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını coşkuyla kutladık. Önümüzde daha coşkuyla kutlayacak günler var. Bugün bu güzel ekip hem genç arkadaşlarımızla hem bu oyunları bize sergileyen oyuncu arkadaşlarımızla müthiş bir akşam geçirdik. Çok emek isteyen bir alan. Özellikle halk bilimlerini bilmek, vizyon işi, emek işi, güzel insanları bir araya getirip bu şekilde büyük bir performans hazırlamak kolay iş değil. İşte burası Eskişehir burası Tepebaşı” ifadelerini kullandı.

Tepebaşı Belediyesi, Halk Dansları Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Gökhan Ülker, başta olmak üzere eğitmenlere teşekkür ederek çiçek takdim etti. İzleyicilerden tam not alan program, alkışlar eşliğinde son buldu.