İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Halk Dansları Topluluğunda kayıt heyecanı

Tepebaşı Belediyesi Halk Dansları Topluluğuna ücretsiz olarak yapılan kayıt işlemleri 30 Eylül Pazartesi günü sona erecek.


2015 yılından bu yana gerek yurt içinde gerekse yurt dışında sahnelediği gösterilerle büyük beğeni toplayan Tepebaşı Belediyesi Halk Dansları Topluluğunda yeni kayıt heyecanı yaşanıyor. Ücretsiz olarak 29 Ekim Gençlik Merkezi'nde yapılan kayıt işlemleri, 30 Eylül Pazartesi günü sona erecek. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından ise topluluk çalışmalarına 5 Ekim 2019 Cumartesi günü başlayacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.