Halk Dansları Topluluğu'ndan ‘Eski Bir Şehir Hikayesi' oyunu

Anadolu Üniversitesi Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi Halk Dansları Topluluğu, Eskişehir yöresi dans ve müziklerinden oluşan ve içerisinde bir aşk hikayesinin de yer aldığı ‘Eski Bir Şehir Hikayesi' oyunuyla sahne alacak.

Çifteler ilçesine ait kostümlerin kullanıldığı ve aşk hikayesinin de bulunduğu oyun, 30 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de Anadolu Üniversitesi Atatürk ve Sanat Merkezinde ücretsiz olarak gösterime sunulacak. Projenin yönetmenliğini yapan Anadolu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Feyzan Şenbayram, yaptığı açıklamada, “Anadolu Üniversitesi Halk Dansları Topluluğumuz her yıl bünyesine üniversite öğrencilerimizden seçilmiş yeni dansçıları da katarak çalışmalarını sürdürüyor. Topluluğumuza dansçı olarak katılan öğrencilerimizin bedensel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmakla beraber; onlara Türkiye'nin birçok yöresine ait danslar öğretilmekte ve öğrencilerimize her yıl bu dansları üniversitemizde, yurtiçi ve yurtdışında sahneleme olanağı sunulmaktadır. Topluluğun dans uzmanları tarafından oluşturulan repertuvar, bu yıl Eskişehir yöresi dans ve müzik projesi olarak belirlenmiştir. Her projede farklı bir bakış açısını farklı bir tekniği deneyen topluluğumuz; bu projede sadece bir yörenin dansları ve müzikleri ile bu denli uzun ilk gösterisini hazırladı. Tüm Eskişehirlileri oyunumuza davet ediyoruz” dedi.