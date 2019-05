Halk otobüsü işletmecileri isyanda

Eskişehir'de H plakalı halk otobüsü işletmecileri, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından 166 olan halk otobüsü sayısın 71'e düşürülmesi ve yeterli kazanç sağlayamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı.

Halk otobüsü işletmecileri, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi binası önünde belediyenin yaptırımlarına karşı toplandı. Çocuklarıyla birlikte toplanan yaklaşık 50 kişilik grup, pankartlar açarak belediyeyi protesto etti. Toplanan kalabalıktaki işletmeciler, haklarını aramak istediklerinde çalıştırılmama tehdidi ile karşılaştıklarını belirttiler. Otobüs işletmecileri adına basın açıklaması yapan Murat Tamyiğit, belediyenin uygulamaları yüzünden uzun süredir baskı altında olduklarını söyledi. Tamyiğit, “Bizler yaklaşık 20 yıldır Eskişehir şehiriçi güzergahlarında tescilli ve tahsilli H plakalı otobüslerimiz ile ticari toplu taşımacılık faaliyeti yürütmekteyiz. Bugüne değin kamu yararını her şeyin önüne koyarak canla başla Eskişehir halkını taşıdık ve ulaşımda bize verilen eksiksiz yerine getirdik. Ancak çoğumuz büyükşehir belediyesinin tasarrufları ve uygulamaları yüzünden, uzun süredir zulüm ve baskı altında çalışmakta maddi manevi ağır kayıplara uğramaktayız. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki UKOME Genel Kurulu'na yasa ile verilen görevi meclis kararı marifetiyle baypas edip, kendi kurduğu ESTRAM A.Ş.'ye devretmiştir. Bu işlem sorasında çalışma koşullarımız bizleri yok oluşa sürükleyen boyuta ulaşmıştır. Tüm kazancımız ESTRAM A.Ş. kasasına alınmaktadır. Büyükşehir Belediyesi'ne düzenli ve gerçek şekilde aktarılmamakta, yüzde 12'ye varan kesintiler uygulanarak bakiyesi tarafımıza geç ce eksik şekilde yatırılmakta, bu kapsamda tarafımıza saydam şekilde bilgi verilmeksizin hareket edilmektedir. Bizlerden hasılat payı altında yapılan kesintilerin hiçbir hukuki dayanağı bulunmamaktadır. Bu konuda hak arama hürriyetimiz çalıştırılmama tehditti üzerinden bastırılmaktadır. Tahsis ve tescil yoluyla süreklilik arz edecek taşıma işinin belediyece taahhüt edilmesi yoluyla, her birimiz yaklaşık 500 bin TL'yi bulan yatırıma zorlandık. Her gün artarak devam eden cezai işlemlerin bugünkü toplamı 9 milyon TL'yi bulmuştur. Bugüne kadar bu zulme değerli Eskişehir halkı için katlandık. Ancak ödediğimiz bedel, 166 esnaf ve aracın 71'e düşmesiyle karşılık bulmuştur. Bugün müzeler kenti Eskişehir'imiz bir müze daha kazanmak üzeredir. Kalan son 71 aracımız da şehir tarihine gömülecek, çalışmayacak ve kontak kapatacak duruma geldiği için, müzelik konuma getirilmiş ve otobüs müzesi projesi başarıya ulaşmıştır” diye konuştu.

Toplanan kalabalık basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.