Halk Sağlığı Haftası'na özel stant

Türk Kızılayı Eskişehir Şubesi, Halk Sağlığı Haftası'nda vatandaşların ücretsiz olarak tansiyon, şeker, boy ve kilo ölçümleri yapıldı.

Halk Sağlığı Haftası, halk sağlığının korunması ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çekmek amacıyla her yıl 3-9 Eylül tarihleri arasında kutlanıyor. Eskişehir Köprübaşı mevkiinde kurulan stantta hizmet veren Türk Kızılayı Eskişehir Şubesi ekipleri, vatandaşları halk sağlığı güvenliği ve diğer hastalıklar için bilinçlendirdi. Stantta ayrıca ücretsiz olarak tansiyon, şeker, boy ve kilo ölçümleri yapıldı.

Eskişehir Türk Kızılayı İlk Yardım Eğitim Müdürü Gülay İnaç, “Bu haftaya özel vatandaşımızın tansiyon, şeker, kilo ve boyunu ölçerek biraz daha bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz. Örneğin, az önce iki vatandaşımızın şeker hastası olduğunu tespit ettik. Başka bir hastamızda ise 18'e 10 tansiyon çıktı, bu normal bir tansiyon değeri değildir. Mutlaka en fazla büyük tansiyonun 12 küçük tansiyonun ise 8 olması gerekiyor. Bu değerler yükseldiği zaman ileride yaşlılıkla birlikte tansiyon hastalığı, felçliğe kadar gidiyor. İnsan öncelikle kendi sağlığını kendisi takip ederek farkına varmalı ve şeker, tansiyon gibi değerlerine dikkat etmelidir. İleri zamanda bu hastalarımızın kronik ve kalp rahatsızlığı yaşadıkları görülüyor. Özellikle pandemide bulaş korkusuyla vatandaşlar hastaneye gitmediler. Tansiyon hastalığını fark etmediler ve evde uzun süre kaldıkları için kolesterolleri yükseldi. Şu anda yavaş yavaş hastanelere gitmeye başlandı. Biz burada kim gelirse onların tansiyon değerlerini, tokluk, açlık şekerlerini, boyunu ve kilosunu ölçerek bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Tamamen ücretsiz bir şekilde bu hizmeti veriyoruz. Çeşitli sağlık birimlerine gittiklerinde oralarda da ücretsiz bir şekilde bilinçlenebilirler” şeklinde konuştu.