Halk Sağlığı Sokağına büyük ilgi

Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası önünde açılan Halk Sağlığı Sokağında binlerce kişiye ulaşılarak bilgiler verildi. Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge; Halk Sağlığı Sokağı etkinliğinde, birey ve toplumun sağlığı ile ilgili farkındalık oluşturmak, sağlığın korunması ve geliştirilmesinin sağlanması, Sağlık Bakanlığınca belirlenen konu ve kampanyaların halka daha etkin duyurulmasını amaçladıklarını belirtti. Etkinlikte açılan stantlarda hafta boyunca vatandaşların tansiyon, kan şekeri, boy-kilo ölçümlerinin yapıldığını aktaran Bilge, kanser taramaları konusunda ön bilgilendirme yapılarak kanser tarama kiti dağıtıldığını ve Sağlıklı Hayat Merkezlerine yönlendirme yapıldığını ifade etti. Ayrıca tütün ve tütün mamullerinin zararları, sigarayı bırakma konusunda danışmanlık, diyabet, hipertansiyon, KOAH, yeterli ve dengeli beslenme, fiziksel aktivite, obezite, ağız diş sağlığı, aile hekimliği, organ bağışı gibi konularda halka bilgiler ve danışmanlık hizmeti verdiklerini bildiren Uğur Bilge, Halk Sağlığı Sokağına vatandaşların büyük ilgi gösterdiklerini söyledi.

İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, “Etkinlik boyunca bin 325 kişinin tansiyon ve şeker ölçümü, 521 kişinin boy-kilo ölçümü yapıldı. 2 bin 100 kişiye hipertansiyon, diyabet başta olmak üzere kronik hastalıklara yönelik bilgilendirme yapılarak, bin 200 kişiye Aile Hekimliğini sistemi hakkında bilgi verilirken bin 700 kişiye de aşılamanın önemine ve bulaşıcı hastalıklardan korunmaya yönelik bilgilendirme yapılarak broşür ve çeşitli promosyon malzemeleri dağıtıldı. Ayrıca, bin 200 kişiye kalıtsal hastalık taramaları, fenilketonüri, iyotlu tuz kullanımı, anne çocuk sağlığı konularında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtılmıştır. 800 kişiye bağımlılık konularında bilgilendirme yapılıp broşür dağıtılırken bin 100 kişiye sigaranın zararları sigarayı bırakma yöntemleri konusunda bilgilendirme, 332 kişinin diş muayenesi yapılıp, 132 adet diş fırçası-macun seti dağıtıldı. Bin 300 kişiye kanser erken taramaları konusunda bilgilendirme yapılarak broşür dağıtılıp yönlendirme yapıldı. 367 kişiye kalın bağırsak kanseri (GGK) kiti dağıtılırken 102 kişi de organlarını bağışladığına dair form doldurdu” dedi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge; 3-6 Eylül tarihleri arasında açtıkları Halk Sağlığı Sokağında; Eskişehir Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi, İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve Yeşilay tarafından da halkı bilgilendirici broşür dağıtıldığını ifade etti.