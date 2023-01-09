Halkbilim ve Araştırmaları Merkezinden “Anadolu Âşıklarından Deyişler Konseri”

Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen Türk Halk Müziği Personel Korosu'nun icra ettiği “Anadolu Âşıklarından Deyişler Konseri” Öğrenci Merkezi Salon 2016'da müzikseverlerle buluştu.

Anadolu kültüründen birçok türkünün seslendirildiği, Öğr. Gör. Dr. Erdal Uludağ şefliğinde gerçekleşen konserde koroya; bağlamada Uğur Önlü, Hasan Torgit, Taki Demir, Ahmet Özdemir ve Oğuz Kapaklıkaya, ritimde Dursel Karataş, Deniz Bingöl, Durmuş Çakıt ve Alperen Yavuz, kavalda Deniz Yıldız ve Sadettin Aydoğdu, kemanede Berkay Tekin, gitarda Olcay Böge, basgitarda Emre Üçkaya ve curada Alparslan Acar eşlik etti.

Pir Sultan Abdal, Âşık Mahsuni Şerif, Nesimi Çimen gibi Anadolu âşıklarının eserlerinin seslendirildiği konserin repertuarında “Dostlar Merhaba, Ilgıt Ilgıt Esen Seher Yelleri, Vay Gözünü Sevdiğimin Dünyası, Bir Gerçeğe Bel Bağladım Erenler, Ah Neyleyim Gönül, Gız Senin Derdinden Derbeder Oldum, Salındı Bahçeye Girdi, Böyle İkrar İlen Böyle Yolunan, Gafil Gezme Şaşkın, Daha Senden Gayrı Âşık mı Yoktur, Ceylan Gözlerine Kurban Olduğum, Seher Yeli Nazlı Yâre Bildir Beni, Güzelliğin On Par Etmez, Kanadım Deydi Sevdaya, Ruhumda Sızı, Çeşmi Siyahım, Arzu Ederdiniz Bir Yol Görmeye, Bırak Gam Kederi Yaralı Gönül, Ötme Bülbül” adlı eserleri yer aldı.

Anadolu kültüründen birçok türkünün seslendirildiği konser müzikseverler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.