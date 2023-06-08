Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi'nden ‘Dilsiz Kaval Resitali'

Anadolu Üniversitesi Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen 'Dilsiz Kaval Resitali', Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu'nda gerçekleştirildi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Can Doğan'ın solistliğini yaptığı konsere çok sayıda müziksever katılım gösterdi. Dilsiz Kaval Resitali'nde, Anadolu'nun farklı yörelerinden 'Kahveyi kavururlar', 'Afyonkarahisar Kalesi' ve 'Elmas Oyun Havası' gibi ezgiler, Dr. Öğr. Üyesi Can Doğan tarafından yorumlandı.