Halkımız alışveriş yapmıyor

Eskişehir Seyyar, Tuhafiye ve İşportacılar Odası Başkanı Ali Safa Şen, ekonomik krizinin yanı sıra İstanbul'da tekrarlanacak olan seçimlerin ekonomiyi ve Eskişehir esnafını da olumsuz etkilediğini söyledi.

Halkın seçim modundan çıkamadığını ve ekonomideki belirsizlikler nedeniyle esnafın çok sıkıntıda olduğunu belirten Şen, “Günün çarkı ekonomimizin üzerine dönüyor. Seçim modundan daha halkımız çıkamadı. İstanbul gibi 10 milyon gibi seçmeni olan ilimizdeki seçimin netleşmemesi halkımız üzerinde ciddi bir baskı oluşturdu. Bayramlarda esnafımız ciddi manada bir ticaret yapıyor ve alış veriş bekliyor. Bu tür olumsuzluklar halkımızı etkilediği için esnafımızdan halkımız alışveriş etmiyor” dedi.

Dövizin de yükselmesi ve sabit olmaması İstanbul'daki imalatçıları da çok ciddi etkilediğini vurgulayan Şen, “İstanbul'dan mal alan esnafımızın ürün fiyatlarında ister istemez oynamalar oluyor. Bunların hepsini üst üste koyduğumuzda halkımızdaki güvensizlik, alış veriş yapma isteksizliği, ekonominin belirsizliği esnafımızın işlerinin olağan gitmemesine alışveriş durgunluğuna sebep oluyor. İnşallah bayram öncesi işlerimiz açılır” diye konuştu.