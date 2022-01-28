İhlas Haber Ajansı

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Hamamkaya ve Sakaryabaşı'nın göz kamaştıran kartpostallık kış görüntüleri

Kar örtüsü altındaki Hamamkaya ve Sakaryabaşı’nın drone ile havadan çekilen görüntüleri, bölgenin eşsiz güzelliklerini gözler önüne serdi.

Kar örtüsü altındaki Hamamkaya ve Sakaryabaşı'nın drone ile havadan çekilen görüntüleri, bölgenin eşsiz güzelliklerini gözler önüne serdi.


Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki Friglerden kalma yüzey kalıntılarının bulunduğu Hamamkaya ve Sakarya nehrinin doğduğu yer olan Sakaryabaşı bölgesi, beyaz kar örtüsü ile kaplandı. Berraklık bakımından dünyanın sayılı dalış noktaları arasında yer alan Sakaryabaşı, yaz aylarında dalış turizmi için bir uğrak noktası olurken, kışın da ziyaret etmek isteyenlere görsel şölen sunuyor. Çifteler Belediyesi tarafından drone ile havadan görüntülenen bölgeler, eşsiz güzellikleri ile göz kamaştırıyor.

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