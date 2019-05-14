Hamamyolu esnafından Başkan Kurt'a teşekkür ve tebrik ziyareti

Hamamyolu esnafı, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti. Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarette, Başkan Kurt esnaf ile bir süre sohbet etti.

31 Mart yerel seçimlerinde gösterdiği büyük başarıdan dolayı Başkan Kurt'u tebrik eden Hamamyolu esnafı, “Kazım Kurt, geçtiğimiz 5 yılda Odunpazarı'nda başarılı çalışmalar yaptı. Hamamyolu Kent ve Meydan Düzenleme Projesi bunlardan biri. Biz kendisine teşekkür ediyoruz. Önceden Hamamyolu'nda akşam saatlerinde kimse olmuyordu, örneğin gençler gelmiyordu Hamamyolu'na. Şimdi Hamamyolu Eskişehir'in cazibe merkezi oldu ve günün her saati insan var. Bu bizim işlerimizde de yansıdı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Yeni dönem de de Başkanımıza başarılar diliyoruz” dedi.

Hamamyolu esnafının ziyaretinin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin halkçı bir belediye olduğunu ifade etti. Hayata geçirdikleri bütün projeleri halk için yaptıklarını kaydeden Başkan Kurt, “Halk için çalışmaya devam edeceğiz. Ben, ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçiren esnafımıza hayırlı ve bol kazançlar diliyorum” diye konuştu.