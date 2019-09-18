Hamamyolu Projesi 12'nci ödülünü aldı

Odunpazarı Belediyesi'nin Yazgan Tasarım Mimarlık tarafından tasarlanan Park ve Meydan Düzenleme Projesi, Chicago Athenaeum tarafından düzenlenen Uluslararası Mimarlık Ödülleri'nde Kentsel Planlama/ Peyzaj Mimarlığı kategorisinde ödüle layık görüldü.

Hamamyolu Park ve Meydan Düzenleme Projesi, Chicago Athenaeum tarafından düzenlenen ve jüri üyelerini her yıl farklı bir ülkenin seçkin mimarları, akademisyenleri ve mimarlık eleştirmenlerinin oluşturduğu Uluslararası Mimarlık Ödülleri'nde, Kentsel Planlama/ Peyzaj Mimarlığı kategorisinde ödüle layık görüldü. Hamamyolu Park ve Meydan Düzenleme Projesi'nin 12'nci ödülü olan 2019 Uluslararası Mimarlık Ödülü'nun ödül töreni Yunanistan'ın Başkenti Atina'da yapıldı. Ödül törenine Odunpazarı Belediyesi ve Yazgan Tasarım Mimarlığı temsilen Kerem Yazgan katıldı. Ödülünü alan Yazgan, bu ödülün Hamamyolu Park ve Meydan Düzenleme Projesi'nin 12'nci ödülü olduğuna dikkat çekti. Uluslararası Mimarlık Ödülleri'nin jüri üyelerinin her yıl farklı bir ülkenin seçkin mimarları, akademisyenleri ve mimarlık eleştirmenlerinin oluşturduğunu vurgulayan Yazgan, böyle bir jüriden ödül almanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Yazgan, projeyi Hamamyolu'nda projeyi uygulayan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a da kendisine verdiği destek için teşekkür etti.