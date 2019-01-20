Hamamyolu projesi ödüle doymuyor

Hamamyolu Caddesi'ni Eskişehir'in yeni cazibe merkezi haline getiren Hamamyolu Park ve Meydan Düzenleme Projesi ödüle doymuyor. Daha önce katıldığı yarışmalardan eli boş dönmeyen proje, bu kez de Türk Serbest Mimarlar Derneği'nden ödül kazandı.

Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen ve Büyük Ödül, Yapı Ödülü, Mimarlığa Katkı Ödülü, Basın-Yayın Ödülü ile Jüri Özel Ödülü olmak üzere 5 ayrı dalda ödüller veren TSMD Mimarlık Ödülleri, Hamamyolu Park ve Meydan Düzenleme Projesi'ni Yapı Ödülü'ne layık gördü. Odunpazarı Belediyesi'nin Hamamyolu Park ve Meydan Düzenleme Projesi daha önce Dünya'nın en geniş kapsamlı mimari ödüllerinden birisi olan World Architecture Community Awards'ta ödül alırken, Londra'da gerçekleştirilen ve dünyanın en iyi mimari projelerinin yarıştığı ‘Leaf International Awards 2017'de “Yılın Kentsel Tasarım Projesi”, Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) tarafından düzenlenen 13'üncü Kent ve Yaşam Ödülleri'nde “En Başarılı Tarihsel Dönüşüm”, Dubai'de düzenlenen Cityscape Global 2018 Awards'ta ise 'Kamusal & Kültürel Proje' ödüllerini kazanmıştı.

Hamamyolu Park Ve Meydan Düzenleme Projesi

Geri dönüştürülebilir ahşap kompozit kullanılarak oluşturulan peyzaj elemanlarından, su sistemlerinden ve yoğun bitki dokusundan oluşan “yeşil yaya aksı”, Odunpazarı'ndan Porsuk Nehri'ne doğru uzanan modern ve hareketli buluşma alanları oluşturuyor. Proje bu bağlantıyı kentsel ölçekte güçlendirirken, üç boyutlu topografyasıyla ziyaretçilerine kent dokusunu farklı bir bakış açısıyla deneyimlemelerini sağlıyor. Odunpazarı'nın en önemli turistik simgelerinden olan el yapımı camların gömülmesiyle oluşturan 1.2 kilometre uzunluğundaki lineer kentsel aksı ile yerel üretimin de projenin içinde yer almasını sağlayan Hamamyolu Park ve Meydan Düzenleme Projesi -Hamamyolu Urban Deck, Odunpazarı Uluslararası Ahşap Heykel Festivali'nde tasarlanan heykellerinde yerleştirilmesiyle de kent için nitelikli bir sergi alanına dönüştürüyor. Aynı zamanda projede birçok kafe alanları, çocuk oyun alanları, ve havuzlar yer alıyor, özel olarak tasarlanan aydınlatma elemanları gibi birçok fikrin projeye katılmasıyla Hamamyolu Caddesi kentsel dokuya entegre olarak, her yaştaki kent sakinine ve ziyaretçisine ev sahipliği yapıyor.