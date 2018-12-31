Hamamyolu'na 4 metre büyüklüğünde dev kar küresi

Odunpazarı Belediyesi yeni yıl nedeniyle Hamamyolu'na yaklaşık 4 metre büyüklüğünde dev bir kar küresi yerleştirdi.

“Mutluluk Yeni Yılda da Odunpazarı'nda” mesajıyla hizmet veren kar küresine giren vatandaşlar, fotoğraf çektirerek keyifli anlarını ölümsüzleştirdi. Sanat Köprüsü'nün yakınına yerleştirilen dev kar küresi, 7'den 70'e pek çok insan tarafından büyük ilgi gördü. Soğuk havaya rağmen uzun kuyrukların oluştuğu kar küresinde fotoğraf çektiren vatandaşlar, bu farklı ve renkli hizmet için Odunpazarı Belediyesi'ne teşekkür etti.

Vatandaşlardan gelen talep üzerine böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden yetkililer, “Odunpazarı Belediyesi olarak yeni yıla renkli bir başlangıç olsun istedik. Proje ilk günden itibaren büyük ilgi gördü. Gelen istek üzerine dev kar küremiz 7 Ocak 2019 tarihine kadar Hamamyolu'nda hizmette olacak. Vatandaşlarımız ücretsiz olarak bu hizmetimizden istifade edebilirler, ilerleyen aylarda da farklı konseptler ve yeni sürprizlerle vatandaşlarımızla buluşmaya devam edeceğiz” dedi.