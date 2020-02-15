Hamamyolu'nda hediyelik eşya mağazası açıldı

Eskişehirli ev kadınlarının gücü ile her geçen gün gelişen ve şehrin en renkli pazarı haline gelen Odunpazarı Belediyesi Kadın El Sanatları Pazarı (OKEP), Odunpazarı Tarihi Bölge'de yer alan Arasta Çarşı'ndaki mağazasından sonra Hamamyolu Caddesi'ne de hediyelik eşya mağazası açtı.

Kadınların sosyal ve ekonomik platformda aktif olarak yer edinmelerine olanak sağlamak amacıyla hayata geçirilen ve tamamı el emeği ürünlerden oluşan OKEP'in hediyelik eşya mağazasının açılışına CHP Eskişehir Milletvekili Dr. Jale Nur Süllü ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra çok sayıda Eskişehirli katıldı.

“Kadın dayanışmasının artmasını istiyoruz”

Açılış konuşmasını yapan Başkan Kurt, açtıkları bu mağazanın kadınları ve çocukları mutlu olan bir Odunpazarı için atılan adımlardan birisi olduğunu söyledi. “Burası, kadınlarımızın el emeğini değerlendirmek için, herhangi bir kar amacı gütmeyen, ticari amaç kaygısı taşımayan, sadece dayanışmayı, sanatı ve beraberliği gerçekleştirecek bir yer. OKEP bünyesinde yüzlerce kadın çalışıyor. Biz de bu emeği değerlendirmeye çalışıyoruz. Amacımız daha çok insanla iç içe olup, daha çok insana dokunmak istiyoruz” diyen Başkan Kurt, kadın girişimcilerin çoğalması ve kadın dayanışmasının artması için çalıştıklarını vurguladı.

“Şehrimiz adına teşekkür ediyorum”

Açılışta konuşma yapan bir diğer isim de CHP Eskişehir Milletvekili Dr. Jale Nur Süllü oldu. Eskişehirliler olarak çok şanslı bir yaşamı paylaştığını söyleyen Süllü, Büyükşehir, Tepebaşı ve Odunpazarı belediyelerinin yaptığı çalışmalar ve hizmetler sayesinde Eskişehir'in Türkiye'nin en yaşanılır şehri olduğunu belirtti. “Odunpazarı Belediyesi, halka dokunan hizmetleri ile çok önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a bütün şehrimiz adına çok teşekkür ediyorum” diyen Süllü, Odunpazarı Belediyesinin vatandaşa dokunan etkinlikler düzenlediğini kaydetti.

OKEP'in hediyelik eşya mağaza açılışında yaptıkları Başkan Kurt'un bebeğini hediye eden kadınlar, yaptığı çalışmalar ve hizmetlerden dolayı Başkan Kurt'a teşekkür etti. Birbirinden güzel ve renkli takıların, çantaların, tabloların, giysilerin yer aldığı hediyelik eşya mağazası Hamamyolu Sanat Köprüsü altında yer alacak. Halk Kütüphanesi'nin arkasında bulunan OKEP Mağazası, haftanın 7 günü açık olacak.