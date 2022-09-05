Hamamyolu'ndaki bu alanlar bakım bekliyor

Halkın yoğun olarak bulunduğu Hamamyolu'nda bulunan oturma alanlarının çevresinde renkli ve güzel görünümün hedeflendiği peyzaj çalışmaları uzun süredir yapılmıyor. Bu noktalarda bakımsızlıktan bir hayli uzayan çimler, çevrede kötü görüntüye yol açıyor. Gitgide uzayan çimler adeta çayır görüntüsü veriyor. Çimlerin arasında büyüyen zararlı otların boyu da neredeyse çitlerin uzunluğuna yetişmiş durumda. Yaz aylarında bir hayli uzayan ve kendi haline bırakılmış çimler biçilmeli bekliyor.