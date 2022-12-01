Hamile sanılan köpeğin karnından ödem çıktı

Eskişehir'de karnındaki şişlik dikkat çeken ve hamile sanılan sokak köpeği, hayvanseverler tarafından veteriner kliniğine götürüldü. Muayeneler sonucunda köpeğin karnında ödem olduğu öğrenildi.

Eskişehir'de karnındaki şişlikten dolayı zorlukla yürüyen sokak köpeği vatandaşların dikkatini çekti. Karnındaki sorundan dolayı sık sık yorulan ve özellikle arka ayaklarını güçlükle hareket ettiren köpeğin imdadına vatandaşlar yetişti. İlk izlenimlerde hamile sanılan köpek, hayırsever bir esnaf tarafından veteriner kliniğine götürüldü. Burada tetkikleri yapılan köpeğin karaciğerinde, yaşlanmaya bağlı olduğu tahmin edilen ödem oluştuğu ve karnının bu yüzden şiştiği tespit edildi. Ödemden kaynaklı şişliği bulunan köpek, tedavi altına alınırken, iyileşmesi için ilaç tedavisi uygulandığı aktarıldı.