Han ilçesine ''Okuma Evi''

Eskişehir'in Han ilçesinde bulunan Şehit Osman Gazi Altınoluk İlk ve Ortaokul'nun bahçesine okuma evi düzenlenen törenle açıldı.

Okul Müdürü Fatih Kaya, Han Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Ümit Fatih Uğurlu ve Beden Eğitimi Öğretmeni Caner Geyikçan tarafından emek harcanarak yapılan okuma evinde öğrencilerin ve öğretmenlerin okul dışında nezih bir ortamda kitap okumaları amaçlanıyor.

Törende konuşan Han İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ertaş; ''Okulumuzda görev yapan öğretmen ve idarecilerimizin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın projesi olan Millet Kıraathanesi'nden ilham alarak hazırladıkları ve hayata geçirdikleri projede sona geldik. Bizler de destek verdik ve bu duruma getirdik. Açılışını gerçekleştirdiğimiz okuma evi çocuklarımıza, öğretmenlerimize hayırlı olsun'' diye belirtti.

Şehit Osman Gazi Altınoluk İlk-Ortaokulu Müdürü Fatih Kaya ise, "Okul bahçemizde bulunan okuma evi öğrencilerin okul dışında da kitapla buluşması açısından büyük önem taşıyor. Ayrıca sadece öğrencilerin kullanımı için değil bütün halkımızın kitapla buluşması amaçlandığından Okuma evimize çeşitli yaş gruplarına uygun kitaplar konulmuştur. Okuyan bir toplum olabilmek adına Şehit Osman Gazi Altınoluk Ortaokulu olarak her zaman çaba sarf edeceğiz'' diye belirtti.

Han Kaymakamı Tuncay Kaldırım da; ''Okuma evimiz, içine insan girdiğinde güzelleşir. Gençlerimiz burada bilgiye ulaştığında, ders çalıştığında bu okuma evleri daha anlamlı hale gelir. Ben bu yatırımda emeği geçen müdürümüz, idarecimiz ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum'' diye belirtti.

Hazırlanan okuma evi, Han Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Han İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ertaş ve Şehit Osman Gazi Altınoluk İlk-Ortaokulu Müdürü Fatih Kaya tarafından açılarak hizmete açıldı.