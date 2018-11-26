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Han'da kilit taşı çalışmaları

Eskişehir’in Han İlçe Belediyesi ekipleri, cadde ve sokaklarda kilit taşı çalışmalarını sürdürüyor.

Eskişehir'in Han İlçe Belediyesi ekipleri, cadde ve sokaklarda kilit taşı çalışmalarını sürdürüyor.


Vatandaşların daha rahat ulaşımları sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında son olarak ekipler Gökçeyayla mahallesinde çalışıyor. Bölge incelemelerde bulunan Başkan Erdal Şanlı, yollarda kilit taş çalışması devam ederken, mahalle çeşmesinin yapılmasına malzeme yardımında bulunduklarını belirtti. Şanlı, “Yıllardır ihmal edilen, köyden mahalleye dönen yerleşim yerlerinin sorunlarını tek tek çözmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın dertlerine derman olmaya devam edeceğiz” dedi.

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