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Han'da Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü kutlaması

Eskişehir’in Han ilçesinde de Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.

Eskişehir'in Han ilçesinde de Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.


Belediye Başkanı Erdal Şahin, “Yıl dönümünü Han ilçemiz Cumhuriyet meydanında çelenk sunum töreni ile kutladık. Tüm emniyet mensuplarımızı takdir ve sevgiyle selamlıyor. Vatanı ve milleti uğruna canlarını veren tüm emniyet mensuplarına da Allah'tan rahmet, onların yakınlarına da, halen görev başında bulunan polislerimize de Polis Haftası ve Polis Günü vesilesiyle minnet ve saygılarımı sunuyorum” diye belirtti.

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