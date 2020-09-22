Handan Bul'un arkadaşlık isteğini kabul etmediği için öldürüldüğü iddia edildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde iddiaya göre arkadaşlık teklifini kabul etmediği erkek tarafından silahla vurularak öldürülen 1 çocuk annesi Handan Bul, Eskişehir'de gözyaşları arasında toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Bozüyük ilçesi Bozalan köyü yakınlarında yaşandı. Eskişehir'de ikamet eden Yusuf Uğur (30), aynı fabrikada çalışan Handan Bul (23) ile konuşmak için önceki gece otomobille Bozalan köyü yakınlarındaki ormanlık alana gitti. Otomobilin içerisinde bir süre konuştuktan sonra genç kadını tabanca ile öldüren Uğur, aynı silahla intihar etti.

Silah seslerini duyan köylüler jandarmaya haber verdi

Silah seslerini duyan köylüler tarafından durum jandarma ekiplerine bildirildi. Olay yerine intikal eden 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerince, her iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi'nde ikamet eden Handan Bul'un cenazesi, dün otopsi işlemlerinin ardından Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. İntihar eden Yusuf Uğur ise bugün öğle namazının ardından yakınları tarafından aynı mezarlıkta toprağa verildi.

Genç kadın arkadaşlık isteğini kabul etmemiş

Öte yandan 3 yıl önce eşinden boşandığı öğrenilen 1 çocuk annesi Handan Bul'a, aynı fabrikada çalıştığı öne sürülen Yusuf Uğur'un bir süredir arkadaşlık teklif ettiği ancak genç kadının kabul etmediği öğrenildi. Handan Bul'un önceki gece son kez yüz yüze konuşup, artık mesaj atmaması ve aramamasını istemek için Yusuf Uğur'la buluştuğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.