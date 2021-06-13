Hanımeli Sokağı kente renk katıyor

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç tarafından kadınların emeklerini değerlendirmeleri için hizmete sunulan Hanımeli Sokağı, el işi ürünleri ve yöresel ürünleri haftanın 6 günü vatandaşlar ile bir araya getirmeye devam ediyor.

Koronavirüs tedbirlerinin titizlikle uygulandığı sokakta, haftanın 6 günü 11.00-19.00 saatleri arasında farklı bir konsept Eskişehirliler ile buluşuyor. Sokakta örgü, takı, keçe, makrome, bez çanta ve aksesuar gibi ürünlerini satışa çıkaran kadınlar, aile ekonomilerine de katkıda sağlamanın mutluluğunu yaşıyor. Sokağı ziyaret ederek alışveriş yapan vatandaşlar ise, Hanımeli Sokağı'nı çok sevdiklerini ifade ederken, üreten kadınların emeğine sahip çıkmasından ötürü Başkan Ataç başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkürlerini iletiyorlar.

"Bölge sıklıkla ziyare edilmeye başlandı"

Pazartesi günü el ürünleri (bireysel stantlar), Salı el ürünleri (Belde Evleri ve bireysel stantlar), çarşamba el ürünleri (MAYA Derneği), perşembe el ürünleri (Eskişehir Kadın Emeğini Destekleme ve Değerlendirme Derneği), cuma yöresel ürünler ve el ürünleri (Eskişehir Kadın Emeğini Destekleme ve Değerlendirme Derneği) ile cumartesi günleri de sanat atölyeleri ve bireysel stantlar ile kent halkı tarafından ziyaret ediliyor.

Eskişehirlilerin yanı sıra kente gezi amaçlı gelen vatandaşların da sıklıkla ziyaret ettiği mekânlardan biri haline gelen Hanımeli Sokağı, İsmet İnönü Caddesi'nde, Kanatlı AVM arkasında yer alıyor.