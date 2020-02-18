Hanımeli Sokak Eskişehirlilerin gözdesi oldu

Tepebaşı Belediyesi Hanımeli Sokak, sergilenen birbirinden farklı ve özel ürünler ile kente renk katmaya devam ederken, çarşamba ve perşembe günleri kurulan Kadın Üretici Ürün Satış Noktası ise vatandaşların büyük beğenisini topluyor. Eskişehir'in simgelerinden biri haline gelen sokakta, haftanın her günü farklı bir konsept Eskişehirlilerin beğenisine sunuluyor. Belde evlerinde eğitim alan kursiyerlerin ve kırsalda üretim yapan kadınların el emeği ürünlerini kent halkıyla buluşturan sokak, hem aile içi ekonomisine katkı sağlarken hem de sosyalleşme anlamında önemli bir rol oynuyor. Tepebaşı Belediyesinin kadın emeğine sahip çıkmasından duydukları memnuniyeti dile getiren üretici kadınlar ise, kendilerine gösterilen ilgiden ötürü Eskişehir halkına teşekkürlerini iletiyor. Öte yandan İsmet İnönü Caddesi üzerinde bulunan sokak, haftanın 7 günü hizmet veriyor.