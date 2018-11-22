Han'ın cadde ve sokaklarında kilit taşı çalışmaları

Eskişehir'in Han ilçesinin cadde ve sokaklarında kilit taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.

İlçe genelinde yaptıkları faaliyetlerle uzun yıllardır çözülmeyi beklenen sorunlara el atan Han Belediyesi, çalışmalarını sürdürüyor. Han Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı olan ekipler tarafından Gökçeyayla Mahallesinde cadde ve sokaklara kilit taşı döşeme işlemleri gerçekleştirildi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, "Gökçeyayla Mahallemizde belediyemiz tarafından yollara kilit taş çalışması devam ediyor. Mahalle çeşmesinin yapılmasına malzeme yardımında bulunuyoruz. Yıllardır ihmal edilen, köyden mahalleye dönen yerleşim yerlerinin sorunlarını tek tek çözmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın dertlerine derman olmaya devam edeceğiz” dedi.