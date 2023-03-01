Hapis cezası bulunan firari şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı

Eskişehir'de jandarma ekiplerince aranması olduğu gerekçesiyle yakalanan ve hakkında 2 yıl 16 ay hapis cezası bulunduğu tespit edilen şüpheli cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ayvalı Mahallesi yakınlarında Eskişehir Ağır Ceza İlamat Masası tarafından hakkında ‘Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçundan aranma kararı bulunan S.A. isimli şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli S.A.'nın, Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 2 yıl 16 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Şüpheli, işlemlerinin ardından Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.