Harun Karacan'ın acı günü

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve MKYK üyesi Harun Karacan'ın vefat eden dayısı Kemal Battal, son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu geçtiğimiz gün 77 yaşında vefat eden dayısı Kemal Battal'ın son yolculuğunda Milletvekili Karacan'ı sevenleri yalnız bırakmadı. Öğle namazına müteakiben gerçekleşen cenaze namazı Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii'nde kılındı. Kemal Battal'ın cenaze törenine, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhan Sakallı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından Kemal Battal'ın cenazesi defnedilmek üzere Eskişehir Asri Mezarlığı'na götürüldü.