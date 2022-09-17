Hasadı yapılan soğan bu yıl üreticinin yüzünü güldürdü

Eskişehir'de soğan hasadı yapan çiftçi Ahmet Altınbaş, “Soğanda rekolte bu sene güzel. Yağışlar güzeldi, maliyet ve sulama açısından faydası oldu” dedi.

Temmuz ayının ortalarından itibaren hasadı başlayan soğan, bu sene çiftçinin yüzünü güldürdü. Yağışlı geçen yaz aylarında verimi artan toprakların üretim miktarı geçtiğimiz yılların üzerine çıktı. Belirlenen fiyatta geçtiğimiz yıllara göre daha tatmin edici olunca, üretici para kazandığını hissetti. Geçtiğimiz yıllarda üretimde, pazarlamada olan sıkıntılar bu sene bir nebze de olsa telafi edildi. Artan maliyetlere rağmen üretim miktarının çoğalmasıyla para kazandığını belirten çiftçi Ahmet Altınbaş, “Fena değil, ekmek yedik, Allah bereket versin. Fiyatlar iyi, memnunuz” dedi.

“Soğanda rekolte bu sene güzel”

Yağışların etkisiyle maliyetlerin bir miktar düştüğünü ve üretim miktarının arttığını belirten çiftçi Ahmet Altınbaş, güzel bir sezon geçirdiklerini, “Soğanda rekolte bu sene güzel. Fena değil, ekmek yedik, Allah bereket versin. Fiyatlar iyi, memnunuz. Yağışlar güzeldi, maliyet ve sulama açısından faydası oldu. 20 Temmuz'da hasada başladık, 20 Ekim'de ancak bitiririz. Şuan tarlada 420-430 civarı işçimiz var. Bu sene beklentimiz 12 bin ton civarı, 2 bin dekar toprağa ekim yaptık. Dekar başına ortalama 6 bin ton bekliyoruz” diyerek anlattı.

“Fiyatların yükselmesi hoş olmaz”

Tüm zorluklara rağmen üretime devam eden çiftçilerin emeklerinin karşılığını almak istediğini belirten Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, belirlenen fiyatlar hakkında konuştu. Soğanın tarladan çıkış fiyatının iyi olduğunu fakat marketlerde fiyatın çok fazla yükseltilmesinin haksızlık olacağını belirten Buluşan, şu ifadeleri kullandı:

“2022 yılı soğan hasadı geçtiğimiz yıllarda geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız sıkıntıları bu yıl üretimde yaşıyoruz. Çünkü üretemez hale gelmek üzereyiz. Sadece belirli üreticilerimiz üretime devam edebiliyor. Sezonun yağışlı geçmesi soğanda da yüz güldürdü. En büyük sorun genel olarak bizim maliyetlerimizde. Sökümden pazarlamasına kadar büyük bir sorun. Bunların hepsi maliyet ve masraf. Son 2 yıldır artık tarla icarlarından tutun, işçilik maliyetlerine kadar misli misli arttı. Bu nedenle üretimde sıkıntı çekmekteyiz. Bu sene soğanın fiyatı normal. Bu fiyatın üreticide normal olması bir önceki yılın yok olması demek. En büyük sıkıntımız üreticinin bir yıl yüzünün gülüp bir yıl gülmemesi. Şuanda tarlada 5 lira, markette 7-10 lira civarlarında. Dilerim ki böyle gider. Üreticimiz sadece anlının terini almak istiyor. Buna rağmen fiyatların yükselmesi hoş olmaz. Yani üreticiden 5 liraya çıkıyorsa 15-20 lira olmaması gerekiyor.”