Hasan Kırımer'den Başkan Kurt'a teşekkür ziyareti

Eskişehir Kırım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve yazar Hasan Kırımer, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti. Kırım'ın sorunlarının konuşulduğu ziyarette Kırımer, kendisine verdiği destek için Başkan Kurt'a teşekkür ederek son kitabını hediye etti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Kırım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, yazar Hasan Kırımer ile bir araya geldi. Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarette, Başkan Kurt ve Kırımer Kırım'ın sorunları ve Uygur Türklerinin uğradığı eziyet hakkında konuştu. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un her çalışmasında kendisinin destek verdiğini anlatan Kırımer, bu destek için Başkan Kurt'a teşekkür etti. “Başkan Kazım Kurt kültüre, edebiyata ve sanata her zaman destek verdi. Benim de her çalışmamda yanımda oldu. Kendisine bu destekleri için çok teşekkür ediyorum” diyen Kırımer, Başkan Kurt'a son kitabı Kırım Tatar Gelenek ve Görenekleri'ni hediye etti.

Odunpazarı Belediyesi olarak sanata, kültüre ve edebiyata destek vermeye devam edeceklerini belirten Başkan Kurt, Odunpazarı'nı kültürün, sanatın, edebiyatın ve bilimin merkezi yapma iddiasını sürdürdüklerini kaydetti. Hasan Kırımer'in ziyaretinin kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Başkan Kurt, Kırımer'e başarılar diledi. Başkan Kurt, Kırım kültür ve geleneği hakkında kitaplar yazan Kırımer'in yeni kitaplarını büyük bir merakla beklediğini söyledi.