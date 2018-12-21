Hasan Polatkan Hava Alanı'nda acil durum tatbikatı

Eskişehir Teknik Üniversitesi Hasan Polatkan Hava Alanı'nda, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı'nın (ICAO) her iki yılda bir yapılmasını zorunlu kıldığı acil durum tatbikatı yapıldı.

Hava Alanı Acil Durum Birimleri'nin koordinasyonunda yapılan test amaçlı tatbikata, hava alanının ilgili birim görevlilerinin yanı sıra itfaiye, acil servis ve AFAD'ın yanı sıra, sivil toplum kuruluşu olan UMKE, DAK, AKUT ekipleri yer aldı. Çok sayıda aracın katıldığı tatbikatta, yaklaşık 100 kişilik ekip, senaryo gereği iniş yaptıktan sonra kırıma uğrayan ve içinde yangın çıkan 40 yolcunun bulunduğu Boeing 727 tipi uçağa müdahale etti. Uçakta bulunan 15 kişi kendi imkânları ile çıkarken, 25 kişi de oluşturulan ekipler tarafından dışarı çıkartıldı, oluşan yangın söndürüldü.

Tatbikat başarı ile tamamlanırken, ekiplerin uyum içinde çalışmaları dikkat çekti.