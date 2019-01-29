Hasar danışmanlık şirketleri mağdur ediyor

Elagöz, vatandaşları mağdur eden bu şirketlerin hukuksuz bir şekilde hizmet verdiğinin altını çizdi. Mustafa Elagöz, vatandaşların özellikle telefonla aranarak yardımcı olacakları, avukatları olduklarının söylendiğini anlatarak, "Vatandaşlar bilmeyerek gidiyor şirketlere. Orada çok ciddi oranlarla vatandaşlara sözleşme imzalatıyorlar, sözleşmelerin suretlerini vermiyorlar. Bunu yapanlar hukukçu değildir, Avukatlık Kanunu açıktır. Hukukta hak arama ve hukuki tüm süreçleri takip yetkisi ve hakkı sadece avukatlara aittir. Vatandaşlar gittikleri hasar danışmanlık şirketlerinde, özellikle neye imza attıklarını bilmiyorlar, kendileri doğru bilgilendirilmiyorlar, orada bir avukatla muhatap olmuyorlar. Hasar danışmanlık şirketlerinde bir sekreter var, sekretere evrakları veriyorlar ve evraklar merkeze gönderiliyor. İleride çok hak kayıpları doğuyor" dedi.

Sonrasında vatandaşın kiminle muhatap olacağını bilmediğini belirten Elagöz, "Haliyle böyle olunca biz hasar danışmanlık şirketlerine davalar açtık. Barolar Birliği'nde ciddi bir çalışma toplantısı yaptık. Ben halkımıza, avukat hariç bu tür hasar danışmanlık şirketi adı altında sizi arayanların ofislerine asla ve asla gitmeyin diye uyarmak istiyorum. Gelen telefonlara da asla itibar etmeyin. Gerçekten mağdur olursunuz. Avukata en son gitmeyin, avukata en başta gelin. Vatandaş bir kazaya maruz kaldıysa, hakkını arayacağı yer mahkemeler ve avukatlardır. Çünkü avukatların hukuki ve cezai sorumlulukları vardır. Eskişehir'de baro olarak bizim tespit edebildiğimiz 10 tane hasar danışmanlık şirketi var. Avukat hakları merkezi aracılığıyla tespit ettiğimiz hasar danışmanlık şirketleri hakkında tutanaklar tuttuk" dedi.

ÇOK KOMPLİKE BİR DURUM

Çok komplike bir durum ile karşı karşıya olunduğunu belirten Elagöz, açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Hasar danışmanlık şirketlerinin merkezleri Ankara'da, İstanbul'da değişik şehirlerde. Eskişehir'de yok. Buraya bir tane ofis tutmuşlar, sekreter oturtmuşlar. İşin içinde kamu görevlileri de var. Siz kaza geçiriyorsunuz, daha ailenizin haberi yok. Hasar danışmanlık şirketinden aranıyorsunuz. Daha kafanıza dikiş atılırken aranıyorsunuz ve 'size yardımcı olalım, sigortaya başvuralım' diyorlar. Sizlerin kişisel verileri kamu görevlileri tarafından rızanız dışında bu şirketlerle hukuka aykırı şekilde paylaşılıyor. Olay bu hale gelmiş vaziyette. O yüzden işin içinde kamu görevlileri de var, çok komplike bir durum ile karşı karşıyayız. Eskişehir Barosu olarak biz 3 ayakta bunu takip ediyoruz. Birincisi önleme davası şu anda ticaret mahkemesinde açıldı, ikincisi tazminat davası onu da açıyoruz ve üçüncü ayak ceza soruşturması. Ceza soruşturmasının üzerine çok ciddi bir şekilde gideceğiz. Bu şirketlerle rüşvet karşılığında iş yapan ve vatandaşın kişisel verilerini bu şirketlere gayrı hukukî yoldan pazarlayan kamu görevlileri ile de etkin mücadele edeceğiz. Kimsenin vatandaşımızı mağdur etmeye hakkı yok. Çünkü bize gelen ihbar ve şikâyetlerde yüzde 30 yüzde 40 gibi ücret sözleşmeleri imzalatıldığını görüyoruz. Vatandaşlarımızı da bu şirketlere karşı dikkatli olmaya davet ediyoruz."